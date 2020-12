JUHTKIRI ⟩ Pidu katku ajal

Saaremaal on praegu koroonasse haigestumus Eesti väiksemaid. See ei pruugi aga nii jääda. Sealt, kus suur hulk rahvast koos, võib lahvatada uus haiguskolle. Ja siis on viirusekandja õigustus, et ta oma positiivse-staatusest midagi ei teadnud, üksnes tagantjäreletarkus.