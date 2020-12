Rahvastikuregistri andmetel laekus enim uusi positiivseid testitulemusi Harjumaale, kus koroonaviirusega nakatumine tuvastati 274 inimesel. Harjumaa uutest juhtumitest 199 on Tallinnas.

Viimase 14 päeva haigestumus 100 000 inimese kohta on 355,09 ning esmaste positiivsete tulemuste osakaal tehtud testide koguarvust 6,4 protsenti.

Terviseameti peadirektori asetäitja Mari-Anne Härma rääkis pressikonverentsil, et möödunud nädalal jäi kolmandiku haigestunute puhul teatmata nakatumise koht.

"See on seni kõige suurem osakaal, kus jääb teadmata," rääkis Härma.

"Koolid ei ole see peamine nakatumise paik, kus Eesti inimesed nakatuvad," lisas Härma. "Meil on küll kollektiivseid haigestumisi koolides, aga see ei ole esmane paik."