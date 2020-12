Saaremaale lisandunud kahel juhul nakatuti töökohal, üks juhtum on sisse toodud Soomest, ühel juhul nakatuti hooldekodus ning juhtum anti üle Ida-regioonile, ühe juhtumi nakkusallikas on teadmata.

Vallavanem Mikk Tuisk täpsustas, et kaks nakatunut on kaitseväest ja üks elab pikalt juba Ida-Viru hooldekodus. Teada on ka see, et haigena Soomest isikliku autoga tulnud saarlane praamil väljas ei käinud.