TÄIENDAVAD PIIRANGUD ⟩ Toitlustus- ja meelelahutuskohad tuleb laupäevast sulgeda kell 22, erapidudel kriips peal

Peaminister Jüri Ratas ütles, et kuna viirus levib Eestis laialdaselt ka avalikus ruumis, kust see viiakse oma kodudesse ja perekondadesse, pidi valitsus veelgi piirama rahvarohkeid vaba aja veetmise võimalusi.

"Pea igapäevaseks saanud teated koroonaviirusele oma elu kaotanutest ei ole ju pelk statistika. Need on Eesti inimesed, kes kõik on meie emad ja isad, õed ja vennad, tütred ja pojad, meie lähedased ja kallid. Oleme kohustatud tegema kõik endast sõltuva, et neid kaitsta ning selle ränkade tagajärgedega viiruse levikut pidurdada ja kontrollida.“