SUUR MAA, SUURED ASJAD ⟩ Progress ei lõpe ka kauges külas

Paberist ajaleht ei ole enam see, mis maailma muudab. Tehnoloogia areng on viimastel aastakümnetel tohutult kiire, meedia on digitaalne. Äripäev, kus mina töötan, annab paberist lehe välja veel kord nädalas, aga trükiarvust on palju-palju olulisem meie (digi)tellijate arv, kes loevad lehte telefonis ja arvutis ning tellijaid on meil üle 14 000. See arv kasvab, kasvab ka teistes meediamajades.