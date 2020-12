Alustuseks näitab muuseumi peavarahoidja Priit Kivi meile linnuse kagutiiva pööningut, mis asub roosa saali kohal. Sinna pääseb madala lukustatud kaarukse kaudu, milleni viib ahtake müüritrepp. Pööning on ootamatult kuiv, õhus pole tunda vanadele mitteeluruumidele omast lõhna, milles segunevad kopituse, tolmu, hiire- ja tuvisita aroomid. Varahoidja kinnitab, et närilisi satub lossi tõesti üliharva, nii nagu ka tuvisid ja muid tiivulisi. See on suur õnn, sest näiteks hiirekuningat lossi ruumidesse vahimeheks panna ei saaks – ringipatseeriv kass ajaks valvesüsteemi kohe lolliks.