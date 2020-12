JUHTKIRI ⟩ Meie aja kangelased

Vahest oleme sotsiaal- ja tervishoiusüsteemi toimimist harjunud liigagi enesestmõistetavaks pidama. Ja neid inimesi, kes oma igapäevatööd tehes kogukonnale toeks on. Arste ja õdesid, sotsiaaltöötajaid ja hooldajaid, tegevusjuhendajaid.

Kui senine elukorraldus ühtäkki pea peale pöördub – nagu tänavu kevadel koroonalaine tõttu juhtus –, taipame ühtäkki, kui olulised need inimesed on. Ning kui palju oleme kaotanud siis, kui nemad oma tööd enam teha ei saa või ei suuda.

Asendamatuid ei ole – enamasti see väide paika ei pea. Igal alal kindlasti mitte. Nii nagu vastavate teadmiste ja kogemusteta inimene ei suudaks asendada arsti või õde, jääb tal puudu ka oskustest näiteks hooldaja tööd teha. Pealegi – üksnes spetsiifilised teadmised ja oskused ei ole see, mis teiste heaks töötavast inimesest oma alal hinnatud tegija teevad. Tähtis on ka muu: hoolivus, empaatiavõime, südamest tulev soov aidata.