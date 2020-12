PERSOON ⟩ Tantsumaailma sukeldunud Therese võitis õpilaste südamed

Elu mängis kätte kõik õiged kaardid, et teha mandrilt äratulek võimalikuks. Nimelt oli ta alles naasnud Tai reisilt ja istus kodus kahenädalases karantiinis, kui selgus, et tema töökohas ByteLife´is minnakse üle kodukontoritele ning Therese, kellel töö iseloomu tõttu polnud võimalik kodukontoris töötada, tuli koondada. Samasse aega jäi ka tutvus ühe Saaremaa mehega, kes töökohustustest vabanenud Therese endaga saarele kaasa kutsus. "Mõtlesin, et okei, see on mingi märk," meenutab Therese. "Võtsingi siis oma koerakese ja mõned riided ning tulingi Saaremaale."