TOIT ⟩ Tõsimeelse piparkoogifänni vürtsikad krõbinad

Mark Bakery perenaine Kristiina armastab piparkooke. Ja eriliselt armsad on talle ikka need, mille taina on ta ise kokku seganud. Üks retseptidest on talle kullast kallim – see on pärandus vanaemalt ja emalt, mille ta nüüdki igal aastalõpul käiku laseb, ent mida ta kellegagi ei jaga. Ilmselt vaid oma tütre ja pisikese paarikuuse tütretütrega.