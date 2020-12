Tunnustati Saaremaa siseturvalisuse vabatahtlikke

Parim abipolitseinik

Ta on abipolitseinikuks nimetatud selle aasta 12.märtsil. Värskelt väljaõppe läbinuna asus ta kõhklematult kevadisel kriisiperioodil vabatahtlikuna maakonna väravatesse, Kuivastu sadamasse, koos politseinikega karantiini järelevalvet teostama. Selle aasta jooksul on ta andnud väga olulise panuse maakonnas turvalisema elukeskkonna loomisel ja on panustada politseitegevusse kokku 346 töötundi, mis on väga suur panus. Ta on hinnatud ja oodatud partner politseipatrullide igapäeva töös. Parim abipolitseinik on Hannes Turja

Parim vabatahtlik päästja

Vaatamata vaikse ja tagasihoidliku hoiakule on ta väga hea päästevaldkonna propageerija. Tema eestvedamisel on Päästeametile ja Politsei-ja piirivalveametile igal ajal drooni võimekus olemas, droon on kutsumise kaugusel. Ta korraldab Leisis noorpäästjate ringi, tegeleb järelkasvuga. Tema eeskujul on Päästeamet jõudnud mitmete IT arendusteni. Parim vabatahtlik päästja on Silvar Mehik, Leisi Vabatahtliku päästekomando päästja

Parim vabatahtlik merepäästja

Ta on Saaremaa Vabatahtliku Merepääste Seltsi Kuressaare üksuse juht, SVMS juhatuse liige ja ennetustegevuste eestvedaja. Sügistorm 2020 oli korraldatud tema poolt ja see õnnestus väga hästi ja täielikult. Tema kunagi ei ütle EI! Ta on siin ja ta on seal. Raske on häid omadusi välja tuua, kuna neid on temal liiga palju. Tõeline tegija mees! Parim vabatahtlik merepäästja on Kaupo Kongas

Parim vabatahtlik päästeüksus

Sellel aastal on see üksus saavutanud üksmeelsed arengusuunad, arendades nii päästevõimekust kui ka ennetustegevusi. Lisaks on need vabatahtlikud koostöös vallavalitsusega vallavalitsusega asunud korrastama ka veehoidlaid. Parim vabatahtlik päästeüksus on Muhu Vabatahtlik Päästekomando

Parim vabatahtlik merepääste üksus

2020 aastal on kõige rohkem olnud reageerimisi Saaremaa Vabatahtlikul Merepääste Seltsil, kokku 6 korda. Nendest kõige rohkem reageerimisi on omakorda olnud Ruhnu SRU`l, mis oma iseloomult on olnud tegusad väljasõidud. Ruhnu üksus oli üks nendest üksustest, kes navigatsioonihooaja alguses oli koroonakriisi ajal suureks abiks ja toeks PPA võimekusele. Ruhnu üksus on aastaringselt valmisolekus. Üksuse siseselt toimub aastaringselt palju harjutusõppusi. Üksuses on palju noori liikmeid, kes kõiki ettevõtmisi teevad suure innukuse ja entusiasmiga. Lisaks on Ruhnu üksus multifunktsionaalne: pääste ja meditsiiniabi teadmised on samuti nende poolt tagatud. Parim vabatahtlik merepääste üksus on Saaremaa Vabatahtliku Merepääste Seltsi Ruhnu allüksus, üksuse juht Heiki Kukk.

Parim vabatahtlik ennetaja 2020 (päästjad)

Nagu päästetöö, nii ka ennetustöö ei ole päriselt üksi tehtav. Selles üksuses on ennetuse kõrgele tasemele tõstnud Kertu Ruttu ja Alain Sivous. Kahekesi on nad teinud kodunõustamisi planeeritust 2 korda rohkem ja teistest vabatahtlike komandodega on vahe veel suurem kui 2 korda. Parim vabatahtlik päästeennetaja on Valjala vabatahtlik päästekomando.