JUHTKIRI ⟩ Meie aja leht

Just täna, 8. detsembril on kuulsa keelemehe Johannes Aaviku 140. sünniaastapäev. Saarlasest keeleuuendaja mõju eesti keelele on suurem, kui me seda igapäevaste keelekasutajatena endale ehk teadvustame. Võtkem või Aaviku sõnaloome – väga paljud tema loodud sõnad on praegu, sadakond aastat hiljem laias kasutuses. Ka ajalehe veergudel.

Kui papa Aavik elaks ja tegutseks tänapäeval, küllap oskaks ta leiutada pasliku omakeelse termini ka kurikuulsa koroonaviiruse ja Covidi-pandeemia jaoks. Ning küllap need uudissõnad ka kasutust leiaksid – on ju viirus ja sellega kaasnev praegu vaieldamatult tähtsaim teema nii Eestis kui kogu maailmas.

Tänavune koroona-aasta on olnud keeruline aeg väga paljude jaoks. Kevadine viiruselaine tabas ka Saarte Hääle toimetust. Püüdsime siiski ka eriolukorra ajal kodukontoreis töötades teha kõik, et lugejad infosulgu ei jääks, vaid värsket ja asjakohast teavet saaksid. Paljude inimeste jaoks oli just Saarte Hääle koroonablogi oluline allikas, kust esmast infot otsida. Blogil jätkus lugejaid nii Saaremaal, mandril kui ka välismaal. Olgu ajad kui keerulised ja rasked tahes, see on meie töö – lugejaid teenida.

Rõõm on tõdeda, et Saarte Hääle lugejate arv aina kasvab. Meil on hea meel teha lehte, mis inimestele korda läheb. Vahendada kohalikke uudiseid, kirjutada saarte elanike muredest ja rõõmudest. Siinkohal on jätkuvalt oodatud ka teie soovid ja ettepanekud, kallid lugejad.

Parimat lehte saame teha ju ikka koostöös teiega.