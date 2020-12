Revisjonikomisjon: miks Saaremaa spordikooli õpilased esindavad klubi?

Revisjonikomisjon järeldab Saaremaa spordikoolis tehtud kontrollist, et klubi esindamine tuleb täpselt sätestada. Komisjon näeb probleemi ka selles, et spordikool allub valla haridus- ja noorsootöö osakonnale, mille juht Urmas Treiel on MTÜ Kergejõustikuklubi Saare liige. Spordikooli kergejõustiklased esindavad aga võistlustel klubi ning neile hüvitatakse osaliselt sõidukulud. “Näeme siin viiteid toimepiirangu rikkumise ohule ja palume seda ohtu vallavalitsusel kaaluda,” öeldakse revisjoniaktis.

Vallavalitsus revisjoniaktis esitatud palvele otseselt vastanud ei ole. Märgiti vaid, et kui õpilasel pole võimalik spordikooli esindada, võib kokkuleppel esindada klubi. Oluline on see, et õpilasel oleks väljund ja võimalus võistlustel osaleda.