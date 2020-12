MUHU UUDISSED ⟩ Kas omal siis põle midad kõrude vahel?

Ikka terit neh. Riigiisad tõmbavad justkut seda elu jälle pire koomamale. Ma pia ütlema, et meitel sii Muhus ep sua küll väga arugid, et misasja ja kuskohtas nii kangest piirama piab? Neh mõned pidud ja istumised jäevad sellevuasta vahele. Inä asja! Suab jälle iseomadega rohkem seltsis olla ja poslori aada. Kuibiks metsas ja ingaks värsked õhku. Et siis suab jälle pärast pühasid nartsuga tüöl istu ja puodis köia, kopsud kenad Muhumua ja väenamere õhku piripardani täis!