JUHTKIRI ⟩ Taas kaugõppele?

Distants- või moodsamalt öelduna kaugõpe seab aga paljud pered keerulisse seisu. Kindlasti on koolid kaugõppeks paremini valmis kui kevadel, mil otsus tuli päevapealt. On ju olnud aega vahepeal mõelda ja arutada, erinevaid keskkondi katsetada.

Ometi on vanemail põhjust muretseda, kas lapsed ikka saavad õppetööga hakkama. Kuidas sobivad kooli valitud distantsõppe viis ja vorm konkreetsele lapsele? Kas õppur ikka saab õpetajalt selgitusi ja abi kohe, kui tal seda tarvis on? Ja mismoodi tulevad väiksemad koolilapsed toime siis, kui emad-isad on päevad läbi tööl?