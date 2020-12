SUUR GALERII ⟩ Baltic Workboats avas ukse maailma sõjalaevade turule

Tegemist on kaitseministeeriumi arengukava raames tehtud erandhankega, mis toodi ajaliselt ettepoole. Sarnaseid hankeid tehakse ka teistes Euroopa riikides, et suunata raha tagasi oma riigi majandusse. Riigi kaitseinvesteeringute keskuse õhu- ja mereväe kategooriajuht Asko Kivinuk ütles, et tavaolukorras kulunuks sellise laeva ehituseks lepingust kuni veeskamiseni 12–16 kuud, antud juhul õnnestus seda teha kaheksa kuuga. Relvasüsteemide tarne võtab tavaliselt aega 18 kuud, selle projekti raames saadi need kätte kuue kuuga.