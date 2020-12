JUHTKIRI ⟩ Parim kingitus on selline, mis võib päästa elu

Ka Kärla koolis leidis üks omamoodi jõuluüritus aset eile, kuigi plaanis oli see alles nädala pärast. Kohalikud ettevõtjad Riivo ja Anneli Mesila tegid Kärla koolile suure kingituse – kõik kooli 122 õpilast said igaüks oma suitsuanduri.

Kui tead, et su vanemate, vanavanemate või eakate kodus pole tulekahjust märku andvat seadet või on see juba üsna vana, kingi neile uus suitsuandur. Parim kingitus on ju see, mis võib päästa elu.