Ma olen pooltegev sportlane. Ei ole veel lõpetanud. Hetkel treenin selleks, et jaanuaris elu üle uuesti järele mõelda ja vaadata, mis toimuma hakkab. Praegu ma puhkan ja pole lepinguliselt seotud ühegi meeskonnaga. Kui leping Soome jalgpalliklubiga lõppes, siis algasid just need segased ajad ning otsustasin võtta pikast karjäärist puhkuse ja kasutada võimalust aeg maha võtta. Füüsiline vorm ei ole kadunud, aga jalgpallialane vorm vajab veidi kaasa aitamist ning olen saanud võimaluse siin koos Paide meestega treenida. Kui nüüd Eesti koondisel hakkab uueks hooajaks ettevalmistus, eks siis paistab, mis saab elust edasi.