juhtkiri ⟩ Kindlam elu lindudele ja inimestele

Saaremaa on elektrivarustuse osas tundlikum. Erinevalt Mandri-Eestist oleme me justkui nabanööri otsas ning kui see katkeb, on asi hapu. Küllap saarlased mäletavad kaks aastat tagasi jaanuaris juhtunud suurt elektrikatkestust, mis halvas Kuressaare elu täielikult. Siis saime veidi tunda, mida tähendab elektri pikaajaline ja täielik kadumine. Ei olnud eriti meeldiv.

Varustuskindlus on oluline ja mõistetav. Eleringi poolt on suur samm, et tähelepanu pööratakse ka looduse hoidmisele. Väikese väina õhuliini kaablisse panek aastaks 2028 teenib just seda eesmärki. Võib ju öelda, et mis neist hukkunud lindudest siis ikka, surma saab neid igal pool. Kuid see on suhtumise küsimus.