muhu uudissed ⟩ Üks muhulane oo jälle roamatu kirjutan

Neh, Mardi isa olli Viire laidus majakavahiks. Nõnna et poisiksepõlves Mart olligid Viirelao poiss tükkis. Mart oo Viirelao kohta ui kui palju uurin. Neh, juba lapsest suadik kindlaste miele jätn asju ja vanade paprite sihes otsin ja nüid oo sie majakavahi poeg kirjutan muailma vägeva roamatu “Meri kustutab kõik jäljed kaldalt”. Mardi isa, Viire Vassel neh, oleks selle vuasta sihes saa-vuastaseks suan. Nõnna et neh, seks puhuks oogid poeg omad jutud nüid roamatuks suan, midast ta oo mitmed vuastad kokku korjan.

Mart ise oo irmus kenaste üteln: “Mõnede eest oo Viire soar kole lage ja igav. Oogid nõnna, aga kui oled seal ise sündin ja kasun, siis tundub kõik palju kenam.” Ja ma usu, et kis selle roamatu oo läbi luken, suab ise kua aru, et asjaluod oo tükkis teistmuodi. Kis nüid kangest tahtma kippus, seda ruamatud neh, siis tunaoome laadalt suab, kui ikka lubatse laata pidada. Neh, et kui riigiisad ep akka viimsel minutil arvama, et tuleks tükkis ää jätta.