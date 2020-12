JAANIKA TIITSON ⟩ Hobi põhitööks?

Just samal ajal otsis vald meile Lümandasse teenuskeskuse juhti. Seisin valiku ees, kas minna edasi stuudiopinna otsinguga või proovida valla tööd. Otsustasin konkursil osaleda – töö sisu oli vanast ajast tuttav, see meeldis mulle ja meil on siin väga tore kogukond.

Osutusin konkursil väljavalituks ja veebruarist juhin 0,8 koha koormusega Lümanda teenuskeskust. Ühe päeva nädalas pühendan lastele ja õmblemisele. Tunnistan, et naudin praeguste toimetuste mitmekülgsust, töö- ja pereelu head klappi. Õmblemine on endiselt mu südame kutse, aga ma ei pea seda nautides mõtlema majandus- või äraelamiskeeles. Kui tahan, võtan ette heategevusprojekte või kui ise ei jõua, soovitan tellijale hea meelega teisi toredaid tegijaid.

Arvuta oma sammud läbi

Omaenda kogemustele tuginedes, mida soovitaksin neile, kes käsitöö kutset tunnevad ja tahavad seda teha täistööajaga?

- Arvuta oma sammud läbi: kui palju päriselt teha jõuad, kui suured on kulud ja kas oled võimeline neid katma. Kui vähegi tundub, et asi võiks õnnestuda, tasub kindlasti proovida!

- Tervise hind tuleb arvutada toote hinda. Endale peab jätma vaba aega ehk müüma oma loomingut selle võrra kallimalt, et kehale saaks anda taastumisaega. Näiteks palka võiks arvestada 13 kuu peale (tavaline palgaarvestus tuleks korrutada 1,07-ga). Nii tekiks väike puhver, mille arvelt saaks endale puhkust lubada või katta “mittetootvaid aegu”.

- Arvutada tulekski alati puhvriga ülespoole. Päriselt ei ole ju võimalik iga päev vähemalt kaheksa tundi töötada – alati tuleb midagi ette. Tavapärase ühikuhinna kalkulatsiooni kõrval tasub ette võtta teinegi, ettevõtja Maire Forseli soovitatud omamoodi tagurpidi meetod: sea endale siht, kui palju soovid kuus teenida. Vaata, kui suured peaksid eesmärgi saavutamiseks olema nii su käive kui ka tunnihinne. Kas see pilt saab kokku reaalne või kuidas saaks selle reaalseks muuta?

Leidub mitmeid karisid. Kindlasti on see üks põhjus, miks, julgen arvata, et 95% ei vea täistööajaga käsitöölistena välja. Edukad on need, kes selgelt eristuvad ja hindavad oma kaupa julgesti, müüvad kallist kaupa üht- ja massitarbevärki teistmoodi, suudavad leida kompromissi oma kehaga (allhanked, tööprotsesside lihtsustamised jne). Ja nagu äris ikka, jaksavad kannatada ära igasugu ettetulevad raskused.

Niisiis, suure tõenäosusega ei midagi uut siin päikese all. Ometi on see omal nahal kogetuna olnud põnev ja hariv teekond. Olen õnnelik, et sellise teadliku katse tegin.

Olen loomult kaalutleja ja suure pere ema. Vahest seetõttu ei saanud ma seekord teada, mis oleks saanud siis, kui oleksin kõik panused ainult käsitööle teinud. Aga just nii mulle praegu ja siin meeldib. Turvatunne annab mõtetele tiivad ja vabaduse. Elu on põnev. Iga nurga taga võivad oodata uued pöörded. Oskan neid kurve võtta, siis juba selle kogemuse võrra rikkamana.