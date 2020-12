JUHTKIRI ⟩ Vähem hinnanguid ja eelarvamusi!

Tänapäeval on suur osa ühiskonnast õnneks aru saanud, et hariduslikud erivajadused – nagu ka nende erivajadustega lapsed ise – on väga erinevad. Ning see, kui laps on suunatud õppima väikeklassi, ei tähenda, et ta oma intelligentsi poolest teistest maha jääks. Tihti on asi hoopis vastupidi – väikeklassi õpilane saab mängleva kergusega hakkama ülesannetega, mis tavaklassis õppivatele eakaaslastele sugugi jõukohased pole.