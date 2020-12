Leino Johanson (39) ei tohiks üldse elus olla: enamik sureb seljaaju vigastuse tõttu silmapilk ja vaid mõned "õnnelikud" veedavad ülejäänud elu voodisse aheldatuna. Leinol on läinud paremini. Imesid juhtub, kui ise kaasa aidata.

NB! LEINO JOHANSONI TOETUSEKS ON AVATUD KOGUMISKONTO Leino Johanson: EE192200221075620618 Leino ja Gerda tegemiste kohta leiab rohkem infot Facebooki lehelt Leino&Gerda .

Leino tahtis lapsed sõprade juurest kiiresti koju tuua ja neilegi oma kätetööd näidata. Veel tahtis ta tol palaval päeval ujuma minna. Sõprade maja lähedal tiigis oli ta varemgi mitu korda ujunud. Julgelt sisse hüpanud. See ei olnud talle tundmatu koht.

Käis mats ja hetkega ei suutnud ma ennast liigutada. Sain aru, et olen halvatud. Kuulsin läbi vee, kuidas lapsed mind hüüdsid, aga ei suutnud ennast liigutada. Ühel hetkel tundsin, et ei jaksa enam hinge kinni hoida.

Mäletan seda viimast tunnet. Mul oli meeletult kurb. Sain aru, et jätsin oma lapsed isata. Arvan, et ma isegi nutsin vee all.