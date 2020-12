“Sellest, et haigestunute arv pole eriti vähenenud, ei pruugi kohe järeldada, et inimeste terviseteadlikkus on madal,” ütleb Saaremaa noorte seksuaaltervise kabineti nõustaja, Kuressaare haigla ämmaemand Marje Altrov. “Tahan uskuda, et inimesed hoopis testivad end rohkem – nii avastatakse rohkem haigusjuhtusid ja inimesed saavad tänu sellele aegsasti ravi.”