ÜLESKUTSE ⟩ Aita taastada kunstnike kodu Muhus

Kallid sõbrad!

Tulekahju tekkepõhjus on siiani täiesti arusaamatu, kuigi paigal viibinud ekspert kaldub arvama, et see võis olla lihtsalt üks tavaline harutoos. Kindlustus puudub. Polegi mõtet pikalt valdavaid tundeid kirjeldada, eks igaüks ju mõistab.

Kõige selle taustal tahan siiski öelda, et meie pilk on suunatud tulevikku. Praegusel ajahetkel aitab just see tegutseda ning näha olukorda mitte häda ja viletsuse, vaid uue võimalusena. Meie suur pere on täiesti ühel nõul, et uus maja samasse paika saab üles ehitatud. Kõik algab uuesti! Esmalt tuleks aga valitsev kaos likvideerida. Paljud inimesed on palunud võimalust toetada rahaliselt.