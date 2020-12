JUHTKIRI ⟩ Ootaja aeg on pikk

Eilne päev oli vähemalt Saare maakonnas ajaloolise tähtsusega. Kuressaare haiglas said keemiaravi esimesed vähipatsiendid. Ravile tulnud inimeste endi sõnul olid nad seda võimalust oodanud pikisilmi – kui vaid enam ei peaks selleks, et mõni tund tilguti all istuda, Tallinna vahet sõitma!