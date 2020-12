LEE mängib praegu Kuressaare teatri lavastuses “Kes on Punamütsike?” ja kinnitab, et on ka päriselt valmis Saaremaale tööle tulema.

Leel on Kuressaares olnud kiired päevad – mitu korda päevas Punamütsikeseks kehastuda ja vahepeal jälle päris ise olla, see pole lihtne. Või professionaalsele näitlejale siiski on? "Mängida kaks korda päevas Punamütsikest on puhas rõõm, mitte raskus!" kinnitab Lee.