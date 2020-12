Kuressaare liinil lendav 48-kohaline kahe turbopropellermootoriga ATR 42-500 on ehitatud 2006. aastal. “Kõikide soovid peaksid olema täidetud. Loodame, et ka reisijate arvud kinnitavad, et selline vajadus oli olemas,” ütles eile hommikul avalennuga Kuressaarde sõitnud NyxAir´i juhataja Jaanus Ojamets.