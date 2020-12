LAPSESUU ⟩ Miks me päkapikke ei näe

Saarte Hääl käis enne esimest adventi külas Salmel Otto-Triinu lasteaia mudilastel, et pisut jõulujuttu veeretada. Lisaks tuntud teadmistele, et jõuluvanal on pikk rinnuni ulatuv habe, punased riided ja päkapikumüts ning ta hõikab “hou-hou-hou!”, saime mudilastelt jõulude kohta kuulda nii mõndagi huvitavat.