Saare maakonnas on koroona läbi elu kaotanud 28 inimest. Igaühel oma lugu. Nende surm tuli liiga ootamatult.

Mõni kuu varem ei tahtnud keegi hästi uskuda, et meilegi jõuab see, mida me seni olime näinud vaid televiisorist või lugenud ajalehest. Ühel hetkel oli kuri tõbi kohal. Neid ei nähtud enam kunagi. Järele jäi vaid tuhk. Ja mälestused.