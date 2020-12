MUHU UUDISSED ⟩ Jõnkadi-jõnkadi jõulud tulavad…

Neh, et oo nõuksed jõulud, kus väga kottu välja põle mõtet minna, siis äkist tuletab miele muistsed jõulumängid. Kodu suab ju perekaupa liiad või puarid mänga ning laadal pähist pakuti. Ja kingsepa silma ää torkamist suab tiha ja jalgpaina lüia. Neh ja kasvõi ludimängu mänga. Sest põle ullu, et põhkusid tuas põle. Nüidsel aal oo ju nie sured muodsad joogamatid. Suab nende pial kua kikerda küll ja kuuderäntsi tiha. Ja vahelduseks oo ju irmus kena sedaviisi oma perete pärast kodu olla, kut ikka muiste oldud sai.

Jõululaupa kirku piaseb. Vähemaste siiamuani põle ää kieltud viel. Hellamoal akkab tienistus kellu kolmest ja Liiva kirkus õhta kellu seitsmest. Neh, easte piab mudud passima, et kampa ännatumalt suureks ep sua. Liiva kirkus oo mudud viel nõuke kena asi, et esimese püha pääva kellu kahest ja pühabe, kahekümne seitsmendamal, jälle kellu kahest, suab kua ometiks minna jumalaarmu suama. Nõnna et annab ennassid kenaste mitme korra piale ää jäota.