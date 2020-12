JUHTKIRI ⟩ Headuse pühad

Ning mõttetu träni, mis lihtsalt kapinurka silma alt ära pannakse, jätaks sootuks kinkimata. Selle raha eest, mis niiviisi säästetud, aitaks hoopis neid, kes abi vajavad? Ja mitte üksnes jõulupühade paiku, sest annetamiseks ja toetamiseks on hea iga aeg. Tõsi küll, miskipärast on just jõulud see, mil inimesed on altimad head tegema kui ehk muul ajal aastas.

Mõtteviis “endalgi vähe, mis siin teisi toetada” võib ehk aidata raha kokku hoida, kas see aga inimesele õnne kindlustab? Mõni euro kellegi teise heaks anda ei tee kedagi meist vaesemaks, kellegi teise jaoks võib aga olla eluliselt tähtis.

Kui selle piskuga aitajaid on palju, võib kokku saada korraliku summa. Et Saaremaa pereisa saaks võimaluse taas jalule tõusta, südikas koolipoiss Karl Herman lifti abil oma kodus iseseisvamalt tegutseda. Et toidupanga abi vajavad kitsikuses pered saaksid kõhu täis. Vaadakem enda ümber – toetust ja abi vajajaid on palju. Eriti tänavusel keerulisel aastal, kus paljud meist on kaotanud töö ja sissetuleku.

Peagi on ukse ees uus aasta. Ärgem andkem sel puhul lubadusi, mida suurem osa meist niikuinii täita ei suuda. Parem tehke pisike heategu, mis on enamikule meist jõukohane – näiteks hakake püsiannetajaks. Ka see väike asi aitab meil inimestena olla pisut paremad. Ja veel – ärge võtke oma lähedasi inimesi enesestmõistetavaina. Selleks, et olla hoitud ja armastatud, hoidke ja armastage ise.