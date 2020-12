No ei ole seda jõuluilma! Ei ole, kuigi kalendris on jõulukuu pühapäev kui Taivole, Mardile, Hildale ja Hubertile Muhumaale külla sõidame. Meri on kurjalt hall ja ajab Vahtraste küla all randa kõiksugu sodi. Taivo isa hinnangul olevat selles väärtuslikku adru vaid imeväike osa, kõik muu on mõttetu mererohi. Nii et kevadel ei saa siit peenarde rammuks suurt midagi.

Kena kombe kohaselt on Oma Kodu juba aastaid Taivolt-Mardilt kuusekaunistamise nippe ja nõuandeid küsinud. Pole erand seegi aasta. Küll aga on pere tänavune Muhu jõulupuu hoopis eriline. Ei olegi puu, ei ole kuusk. Hoopis kadakas on. “Meie maa peal kuuski ei kasva, aga kadakaid on väga palju, oleme Muhus igal aastal toonud jõulupuuks oma maa pealt värske kadaka,” räägib Taivo ja meenutab, et ükskord käidi siiski kuskilt Piiri RMK metsast kuuske toomas, aga see ei tahtnud autosse ära mahtuda, pool jäi aknast välja. “Siis mõtlesimegi, et jumal küll, meil on oma maa peal nii palju kadakaid! Valik on suur. Neid tulebki harvendada. Linnakodus on meil kuusk ja siin on kadakas.”