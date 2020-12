Saaremaa vallavanem: panen inimestele südamele kolm jõulusoovitust

"Paraku on jõululaupäev osutunud Saaremaal murettekitavaks rekordpäevaks - nimelt on Saaremaale peale kevadist koroonakriisi lisandunud rekordarv COVID-19 positiivseid juhtumeid. Ehkki Saare maakonna 14 nakatunut viitab võrdluses väga paljude teiste Eesti piirkondadega, et olukord on siin siiski rahulik, teeb tõusuteel liikuv näit meile siiski muret. Arvestades, et Saaremaa on praegu heas seisus, toob see kaasa senisest oluliselt rohkem külastajaid ja ettevaatusabinõud kipuvad ununema.

Palun hoiame Saaremaad, et ei korduks kevadine - saarlastel on see äärmiselt raske aeg väga värskelt meeles. Panen veelkord kõigile südamele, et pingutame üheskoos ka pühade ajal, et Saaremaa jääks ka peale pühi võitluses viirusega peale.

Selleks on kolm lihtsat, kuid tõhusat soovitust:

1) kanname maske,

2) väldime kontakte niipalju kui võimalik,