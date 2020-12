JUHTKIRI ⟩ Kes võidab koroonasõja?

Ehituspoes soovib katmata nina ja suuga klient, et saalitöötaja talle appi tuleks. Teenindaja palvet, et klient sel juhul vähemalt salli nina ette tõmbaks, ei pea külastaja aga vajalikuks täita. Seepeale keeldub teenindaja kliendi soovi täitmast.

Kui seni lisandus päevas vaid paar-kolm koroonapositiivset, siis viimase kahe nädala jooksul on Saare maakonna koroonastatistika saanud täiendust 51 positiivse diagnoosi võrra. Vähemalt rahvastikuregistri andmete järgi on see nii. 26 koroonapositiivset aga tõepoolest elab Saaremaal. Karta on, et haigestunute hulk kasvab veelgi – kui me ise ja meie külalised reeglitest kinni ei pea.