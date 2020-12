KÜSITLUS ⟩ Koroonavaktsiin – kas oodatud või kardetud?

Brita Laht, arstitudeng:

Jah, loomulikult laseksin end vaktsineerida. Kui piisavalt paljud inimesed end vaktsineerivad, siis saame naasta tavalise eluviisi juurde.

Kuna vaktsiinide väljatöötamine on toimunud lühikese aja jooksul ning neid on plaanis kasutada väga suurel hulgal inimestel, on nende ohutust väga rangelt testitud. Arvan, et ei ole põhjust uusi vaktsiine karta, need on ainus tee pandeemia seljatamiseks.

Margus Männik, ettevõtja:

Oleksin küll nõus. Ma ise ei karda seda ka läbi põdeda, aga pelgan seda, et enne sümptomite avaldumist võin tahtmatult kedagi veel nakatada.

Reisimine võib vaktsineeritud inimesele tõepoolest kergemaks muutuda, aga sihtriikides on ikkagi ranged reeglid ja enamik asju võib “lukus” olla.

Evely Aavik, lapsevanem ja üliõpilane:

Ma ei ole sellele mõelnud. Arvan, et esmajärjekorras peaksid end vaktsineerida laskma ikka meditsiinitöötajad, kui see neid haigestumise eest kaitseb.

Mina otseselt vaktsineerimise vastane pole. Kuulun riskirühma ja teen nii, kuidas raviarst soovitab. Loodan kogu südamest, et praegune olukord ruttu normaliseeruks ja kui minu vaktsineerimine sellele kuidagi kaasa aitab, olen nõus seda tegema.

Brenda Holt, Tornimäe noortekeskuse noorsootöötaja:

Mina ei oleks nõus end vaktsineerima. Leian, et see vaktsiin on liiga kiiresti valmistatud ning selle vaktsiini mõju tervisele ei ole teaduslikult tõestatud.

Ma ei ole vaktsiinivastane. Teised vaktsiinid on meil aga kasutusel olnud juba aastakümneid ning nende kohta on olemas pikaajalisemad uuringud. Need aitavad meil inimestena teha otsuseid, kas lasta ennast vaktsineerida või mitte.

Kahjuks pole koroonaviiruse vaktsiini puhul võimalik ette näha, kuidas see mõjutab meid kümne, kahekümne või kolmekümne aasta pärast.

Olen veel liiga noor, et lasta enda peal millegi nii suurega eksperimenteerida.

Ainar Unus, loodusfotograaf:

Ilmselt praegu kohe ei oleks ma nõus end vaktsineerida laskma. Miks? Asi on liiga uus. Laseksin natuke “vett merre voolata” ja vaataksin, mis saama hakkab. Ega vaktsineerimisest pääsu ole, varem või hiljem tuleks seda ikka teha, kui tahta normaalset elu elada.

Tauri Põldema, Tallinna tehnikaülikooli magistrant:

Usun teadusesse ja saan aru sellest, kuidas vaktsiin ise töötab ja kuidas see välja töötatakse. Arvestades juba vaktsineeritud inimeste arvu ja neid üksikuid juhtumeid, kus on ajutiselt tekkinud palavik või esinenud mingi allergiline reaktsioon – mis on väga tavalised vaktsineerimisjärgsed reaktsioonid keha poolt –, siis ütleksin küll, et olen nõus end vaktsineerima.

Et me kõik saaksime edasi minna oma tavapärase eluga üle maailma, tuleb see viirus kontrolli alla saada. Leian, et vaktsineerimine on juba tugev samm selle poole. Praeguse keerulise olukorra juures tuleb toetuda meditsiinile ja teadusele ning hoida neid, kes viirusega eesrindel võitlevad.

Tiiu Talvist, VAT Teatri korraldus- ja kommunikatsioonijuht:

Kuigi ma pole end kunagi vaktsineerinud näiteks gripi või puugihaiguse vastu, olen praegu valmis end koroonaviiruse vastu vaktsineerima.

Ma ei teeks seda sellepärast, et kardan enda pärast – usun, et olen tugev ja hea tervisega. Aga mu kõrval on inimesi, kes ei ole nii hea tervisega, kes on eakad, lapseootel või lausa beebid.