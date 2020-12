MÄLESTAME ⟩ Puhka rahus, Eino Ruttu

Konservitööstuse hing on kala varrastavad ja karpi laduvad naised ning teiselt poolt konservitoosid, mille lõpuks vastav masin sulgeb. Mehaaniku ülesanne on kalatsehh üheks masinavärgiks ühendada. Kõige selle täiuslik valdamine oli Eino puhul loomulik. Ja oli iseenesest mõistetav, et selline mees hakkas juhtima suurimat kalatööstust Saaremaal.

Olin üks väheseid, kellega Eino sel teemal rääkis. Ta teadis, et ka mulle pole see mure võõras. Aga hakkama saime mõlemad.

Vanus tegi oma töö ja paati minek oli Eino jaoks üha raskem. Imestasime aastaid, milline on ühe inimese tahtejõud, kes ennast sõna otseses mõttes paati veeretas, et püüniseid nõudma minna.

Töötlemise toetusprojektide hindamise arutelul vaatasid kõik hindamiskomisjoni liikmed Eino otsa: tema ju valdas teemat rohujuure tasandilt. Kui ta selgitas kala koguse külmutamist ööpäevas läbi kompressori võimsuse, oli kõigile selge, et just nii see on.