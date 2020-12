AASTA PÄÄSTEAMETIS ⟩ Aasta politseis ja päästes: kõik oli uus, kuid siiski vanamoodi

Kuressaare politseijaoskonna juht Rainer Antsaar tõdeb, et aasta 2020 on olnud omapärane. Ealeski poleks ta ette kujutanud, et politseil tuleb hakata jälgima, et inimesed järgiksid 2 + 2 reeglit, kontrollima, kui palju on inimesi poodides ja kuidas on lood maskinõude täitmisega.

“Kui Saaremaa kevadel lukku pandi, ei kuulnud ma patrullidelt ühtki halba sõna, sest kõik said ilmselt aru, et neid meetmeid, mis meile on ette antud, tuleb järgida, ja me tulime nendega toime,” sõnab Antsaar, lisades, et kriisisituatsioonis oli oluliseks märksõnaks koostöö. “Ilma vabatahtlike abita poleks me saanud lisapatrulle välja panna ja vabatahtlikud merepäästjad hoidsid silma peal mereõnnetustel samal ajal, kui meie patrullid pidid maismaal olema. Nad kõik on tunnustamist väärt.”