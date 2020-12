“Mul lähevad karvad püsti ja kõhus õõnsaks, kui ma hakkan mõtlema, et ma peaks Tallinnas olema,” võdistab ehtemeister õlgu ja rätsepmeister Sille naerab kõrval, et temal on tulnud töö pärast mõnel korral pealinnas siiski käia. Hommikul sinna ja õhtul tagasi on talutav.