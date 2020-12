MUHU UUDISSED ⟩ Neh, suame ikka nähe

Neh, igale ühele änam käpaga tere ep anna, aga juttu ikka julgeb aada, värskes õhkus Liiva linna vahel. Nii irmul põle inimesed änam, kut naad kevade ollid. Pissitassa oo õpetud, et mesmuodi selle va koroonaga seltsis elatud suab, nõnna et ta kohe esimese valuga turja ep karga ja inge sihest välja ep võta mitte.

Kis oleks ossan vuasta iest arvatagiid, mõuke sie 2021-ne vuasta tuleb! Põle ete ükskid selgeltnägija oma oruskoopi kua ossan kirjuta, et änamalt jäolt tuleb üleilmsele taudile sõrgu vastu aada. Üks isekieru vuasta olli. Neh, aga enne kut vuasta otsa sai, ollid juba nie vaktsiinid kua valmis ja Eestimua piale jõudn. Uijee, kus mõned vanamad ühna õhkasid rõemust!

Neh, selle vuasta kiskus pühad kole ädiseks kätte. Isegid kui lapsed kojo tullid, siis ikka ennemini aeti õues poslori ja kole nobesti akati minema jälle. Neh, kisse ikka tahab sie sant olla, et iseoma tiadmata selle va koroona kuskile kojo vanadele viab. Aga nüid oo lootus suur, et äkist tuleva jõulu oo asjad uiesti kenasti kordas. Vanainimesel põlegid nii ullu tähtis, et teris käe oleks, aga vuata kui omad lapsed ep julge kojo tulla, siis sie tõbi, mis nõnna suaja võib, sie oo ikka alles tõsine nuhtlus kaelas!