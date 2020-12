Sündis üle 300 uue ilmakodaniku

Saaremaa vallavalitsuse andmetel on 2020. aastal Saare maakonnas sünde registreeritud 326, neist 313 Saaremaal, 13 Muhus. Kuressaare haigla ravijuhi ja juhatuse liikme Edward Laane sõnul on haiglas eilse seisuga olnud 226 sünnitust ning eilse päeva jooksul oli oodata veel üht beebit. Sel aastal on sünnituse tähtaeg veel viiel naisel.

2019. aastal sündis Saare maakonnas 368 last. Kuressaare haigla 2019. aasta kokkuvõttest oli näha, et sünnitusosakonnas nägi ilmavalgust 147 poissi ja 120 tüdrukut – kokku 267 uut ilmakodanikku. Seega tuli sadakond mullustest saare põnnidest mandri haiglatest.

2018. aastal sündis Saare maakonda 320 ja 2017. aastal 305 beebit, mis teeb keskmiselt 331 last aastas. Seega läheb ka tänavune titeaasta Saaremaal kirja täiesti keskmisena. Ruhnus ei ole aasta jooksul registreeritud ühtegi sündi ega surma.

Ämmaemandad ja naistearstid on aasta jooksul näinud suurt vaeva selleks, et koroonaviiruse leviku keskmes rahustada sünnitustähtaega ootavaid naisi, kes kevadel olid sunnitud sünnitusele tulema tugiisikuta.

Kuigi esialgu tundus see paljude naiste jaoks ehmatav, kinnitasid ämmaemandad kevadel, et naised olid vaprad ja said suurepäraselt hakkama ka muutunud oludes.

Kiidusõnu jagus ka sünnitajatel endil, kes tunnustasid Kuressaare haigla ämmaemandaid toe ja tähelepanu eest.

“Kogu aeg oli kolm-neli naist, kes käisid kontrollimas, küsimas, vaatamas, kuidas läheb. Ma kujutan ette, et praeguses olukorras on nendelgi raske, mistõttu minult neile täielik respekt. Võin kindlalt väita, et Saaremaal küll keegi sünnitamise pärast muretsema ei peaks,” rääkis märtsis kriisi ajal 51 cm pika ja 3540 grammi kaaluva tüdruklapse ilmale toonud ema.