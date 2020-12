JUHTKIRI ⟩ Täitsa lõpp!

Tõsi, ajaloo jooksul on juhtunud palju hullemat – tapatalgute ja taudide tõttu on elu kaotanud miljonid inimesed. Praeguste eakate seaski on veel neid, kes viimast sõda ja küüditamist mäletavad. Raskused, mille üle paljud meist praegu kurdavad, on tühiasi võrreldes sellega, mis selle põlvkonna inimestele osaks sai.