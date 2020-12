AJA LUGU ⟩ Aastavahetuse ilutulestik: pauk lõhkus lähikonna aknad

Smuuli tänava kortermajas sirgunud Andrus Alas ütleb, et aastavahetuse melu poolest on temale jäänud meelde kaks olulisemat kohta, kus möll käis – kesklinnas ja Smuuli elurajooni majade vahel mänguplatsil, kus praegu asub skeitpark. "Kesklinnas oli muidugi rohkem rahvast, aga Smuuli platsil oli ka inimesi ikka palju. Ja paugutamist kah kõvasti."

Samast kandist pärit Vaido Pannel oli kaheksakümnendate keskel algkoolipoiss. Tal on hästi meeles, et üks möll käis kesklinnas, aga Smuuli kant oli nagu omaette punt. Ja mälestustes on kinnistunud Smuuli aastavahetuste mõnus atmosfäär.