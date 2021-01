juhtkiri ⟩ Head uut! Loodetavasti mitte koroona-aastat…

Kuigi Kuressaare haiglal oli kohustus avada COVID-i osakond 29. detsembril, tuli seda olude sunnil teha varem. Nakatunud on ka paar haigla töötajat. Kui suure hüppe teeb nakatumisnäit pärast aastavahetust – selle kohta võivad selgust tuua juba lähipäevad. Rahvast liikus mandri ja saarte vahet ju omajagu. Ja kas just kõik neist enda ja teiste ohutusele rõhku panid?

Vahest oleks naiivne loota, et koroona-arvudele Saare maakonnas lisa ei tule. Loodetavasti püsib olukord siiski kontrolli all. See aga on võimalik üksnes meie kõigi abiga – kui me kõik käitume vastutustundlikult. Seega soovime alanud aastal eelkõige: olgem terved ja jäägem terveks! Tervis on ju kõige tähtsam.