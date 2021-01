Saaremaa vabadusvõitlejate ühingu liige, metsavendluse uurija Mati Vendel, kelle valduses peidikute sisu praegu on, ütles, et leiule sattus oma maa peal üks isamaalise mõtteviisiga inimene, kes talle sellest teada andis. Leidude järgi on põhjust väita, et tegu on Elmar Ilbi ja tema kaaslaste peidikutega ning vähemasti osa esemeid on sinna varjule pandud 1950. aasta suvel vahetult enne salga liikmete langemist lahingus võõrvõimu julgeolekujõududega.