Senise haridussüsteemi peatne lõpp seab paljud kohalikud õpetajad valiku ette, kus ja kuidas sügisest töötamist jätkata. Küllap leidub meie praegustes gümnaasiumides üksjagu neid pedagooge, kes annavad tunde nii põhikooliõpilastele kui ka gümnasistidele. Või siis töötavad rohkem kui ühes koolis. Kui oma kooli(de)s kaob koos gümnaasiumiosaga senine tundide maht, kuidas tagada endale täiskoormus, et palgas mitte kaotada?

Ka uue riigigümnaasiumi tulevasi õpetajaid võib kummitama hakata samalaadne mure. Kas mõne spetsiifilisema õppeaine tunde koguneb ikka küllaldaselt, et ainult ühes koolis töötamisest piisaks, et ära elada? Enda jagamine kahe kooli vahel võib olla täiskoormust sooviva pedagoogi jaoks keeruline ülesanne. Selle edukaks lahendamiseks on tarvis mõistvust koolide juhtkondadelt ning muidugi häid suhteid koolide vahel.