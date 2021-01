Ühenduse juhatuse liikmena ja juhatuse aseesimehena andis ta oma panuse Tallinnas elavate saarlaste ühendamiseks. Ellart on pälvinud teenelise õpetaja aunimetuse ja võtnud president Arnold Rüütlilt vastu Valgetähe aumärgi.

Sõja ajal, 1944. aastal põles Ellartite kodu maani maha. Harri on öelnud, et keskkooli õpilastest oli ta vist kõige vaesem poiss. Kuressaares kooli lõpetamise järel tahtis ta astuda Tartu Ülikooli, kuid see jäi tal tookord vaid unistuseks, kuna ei olnud ülikonda selga panna.