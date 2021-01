Neh, olga sool seda vad moni ete kut palju tahes, aga vuata kui ikka teris oo mokkas, siis põle sest soole tolku just mitte kõege vähämatkiid. Neh ja kui ikka pered sedaviisi äe lõhutse, et muist rahvast oo mitu nädalt suare pial ja muist ülemual ja änam teeneteese juure ep piase, siis akkad äkist aru suama, et misest elus ikka kõege rohkem puudus käe oo. Kindlaste sai palju nõuksi asju, mis nüidseks oo tükkis teist muodi tüöle akan kut varatsemini. Neh, kui ikka oo taris, siis inimene õppeb ää kõik imeasjad. Piaks ainult seda vad viisimist olema. Muedu oo neh, asi uperkuutis kua.

Ja kohe kindlaste jäeb minevast vuastast miele, et kiru sa teisi inimesi ja õo seljetakka palju sa tahad, aga kui ikka äda käe, siis oo kõik äkist üks suur kampa. Isegid sedaviisi, et kaks või seda änam mietrid oo kahevahet, aga näedsa, kampa oo nii suur, et suab jägu igast tõbest ja kõik oo justkut üks suur pere kokku. Isegid laulupidu sai sedaviisi ää pietud, et igaüks vahtis kodu oma televonni kohe ja kõik seltsis laulsid. Kui ikka omal tahtmist oo, siis suab kõik asjad okurooti.

Neh, mis sa selleks uieks ja eaks vuastaks siis ikka muud tahta oskad? Et seda ingumist ja toodutamist vähäm oleks. Et toit oleks lava pial ja katus pia kohtas. Ja neh, mis ikka kõege tähtsam, et teris käe seesaks.

Ja mudud, mis oo juba terve muailma üks ja ainumas tahtmine, et ikka sest va koroonast jägu suaks! Et selle tarkuse ja nie oskused, mis oo nüid selle suure äda taudi suadud, võiks oma igapäise elu sisse lülita paljast selle pärast, et nõnna suab kua, aga mitte selle pärast, et taudiaegas teistviisi ep julge või ep sua.