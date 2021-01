Viimaste nädalate popimaid teemasid on seotud koroonavaktsiini ja vaktsineerimisega. Ometi valitseb selle ümber siiiamaani suur segadus ja teadmatus. Kui palju vaktsiinidoose üldse tarvis läheb, millal need saabuvad ja kuidas kohapeal vaktsineerimine korraldatakse, ei tea ka Saare maakonna omavalitsused. Põhjendades, et iga asutus kogub infot ja teeb oma tellimuse ise.