Järjekordne rekordsoe aasta paneb mõtlema, et kas on üldse mõtet tagasi igatseda aegu, kui talv oli külm ja pakaseline ning suvi soe? Või tuleb lihtsalt leppida sellega, et jaanuarikuised neli plusskraadi on normaalsus. Nagu ikka, ühele see meeldib, teisele mitte.