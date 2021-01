GALERII ⟩ Haigla EMO pääses ruumikitsikusest

“Rohkem ruumi ja voodikohti, parem tehnika ja paremad võimalused – nii nagu peab,” võttis EMO ja kiirabi juhataja Mihkel Laidna kokku remondi tulemused. Endise nelja voodikohaga ruumi asemel on nüüd kuue voodikohaga saal. “Kuna patsiente on palju, siis neljast voodikohast jäi ilmselgelt väheks,” ütles Laidna.

Varem varjasid ruumis vaatevälja ka keset osakonda asunud WC ja pesuruum. Uuendatud osakonnas on kaks isolaatorit, mis on ette nähtud eelkõige raskete infektsioonidega haigete ravimiseks. Ühte neist isolaatoreist pääseb õuest. Seni oli isolaatoreid üks.

Uuendatud osakond on saanud ruumi juurde nii koridori kui ka vaheseinte, ent ka senise sisehoovi arvelt, kus asuvad registratuur, puhketuba ning EMO ravimite ja varustuse ladu. Nüüd on osakonnas ka eraldi triaažiruum, kus haiged kõigepealt nende seisundi ja abivajaduse järgi kategooriatesse jaotatakse.

Märt Kõlli tunnistas oma heameelt ka selle üle, et nüüd on haiglal kinnine kiirabilüüs – kiirabiautoga saabuvad patsiendid saab otse majja tuua, ilma et nad peaksid vahepeal õues olema. “Mina rõõmustan kõige rohkem lüüsi üle – kiirabiga toodud patsiendid ei pea enam õues tuule ja vihma käes ootama,” ütles kiirabiõde Maire Kuus. “Ka ruumid on meie osakonnas ilusad ja mööbel uus.”